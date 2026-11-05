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Altro che allenatore scarso, Gattuso meglio di Gasperini e Sarri per media punti

Published

1 ora ago

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Gennaro Gattuso

L’edizione odierna del Corriere della Sera racconta una verità incontrovertibile, la media punti di Gattuso in Serie A è superiore rispetto a tanti altri allenatori esaltati dagli addetti ai lavori come Gasperini e Sarri.

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La media punti di Gattuso in Serie A è migliore di tanti altri tecnici ritenuti big.

Molto interessante l’analisi compiuta dal Corriere della Sera nella sua edizione odierna, dove sottolinea che il tecnico della Lazio ha una media punti in Serie A superiore a gente che viene costantemente osannata dagli addetti ai lavori. In 133 match nella massima serie, Gattuso ha collezionato 258 punti, con una media di 1,94 per partita.

Molto meglio di Gasperini (1,64), Sarri (1,83) e Spalletti (1,78). Tra gli allenatori attualmente seduti su una panchina di Serie A, possono vantare una migliore performance solamente Chivu (2,10 in 68 match) e Allegri (1,98 in 554 gare).

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