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La media punti non mente: Gattuso sul podio degli allenatori

Published

3 ore ago

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Gattuso media punti

I dubbi sulle capacità di Gennaro Gattuso sono spazzati dalla media punti dell’allenatore della Lazio, che sulle panchine di Napoli, Milan e dei biancocelesti ha conquistato uno score che lo porta sul podio dei migliori tecnici attualmente impegnati in Serie A.

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Gattuso ha nel mirino i migliori tecnici della Serie A: la media punti

Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, in 132 partite da allenatore in Serie A – vissute alla guida di Milan, Napoli e Lazio – Gattuso ha complessivamente conquistato 255 punti. In altre parole, l’attuale tecnico biancoceleste può vantare una media punti di tutto rispetto, pari a 1,93 punti a partita. Nella classifica dei tecnici che hanno allenato in Serie A almeno per 50 volte, Gennaro Gattuso si colloca a ridosso della top 10, all’undicesimo posto. Se si considerano solo gli allenatori che attualmente guidano una squadra del massimo campionato italiano, la situazione cambia: solo Cristian Chivu (secondo a 2,13 punti a partita) e Massimiliano Allegri (quarto a 1,98 punti a partita) fanno meglio di Rino.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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