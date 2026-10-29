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La media punti non mente: Gattuso sul podio degli allenatori
I dubbi sulle capacità di Gennaro Gattuso sono spazzati dalla media punti dell’allenatore della Lazio, che sulle panchine di Napoli, Milan e dei biancocelesti ha conquistato uno score che lo porta sul podio dei migliori tecnici attualmente impegnati in Serie A.
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Gattuso ha nel mirino i migliori tecnici della Serie A: la media punti
Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, in 132 partite da allenatore in Serie A – vissute alla guida di Milan, Napoli e Lazio – Gattuso ha complessivamente conquistato 255 punti. In altre parole, l’attuale tecnico biancoceleste può vantare una media punti di tutto rispetto, pari a 1,93 punti a partita. Nella classifica dei tecnici che hanno allenato in Serie A almeno per 50 volte, Gennaro Gattuso si colloca a ridosso della top 10, all’undicesimo posto. Se si considerano solo gli allenatori che attualmente guidano una squadra del massimo campionato italiano, la situazione cambia: solo Cristian Chivu (secondo a 2,13 punti a partita) e Massimiliano Allegri (quarto a 1,98 punti a partita) fanno meglio di Rino.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|22
|8
|3
|Roma
|21
|9
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|9
|9
|Cagliari
|13
|9
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|9
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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