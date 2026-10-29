La media punti non mente: Gattuso sul podio degli allenatori

I dubbi sulle capacità di Gennaro Gattuso sono spazzati dalla media punti dell’allenatore della Lazio, che sulle panchine di Napoli, Milan e dei biancocelesti ha conquistato uno score che lo porta sul podio dei migliori tecnici attualmente impegnati in Serie A.

LEGGI ANCHE: Zaccagni fallisce dagli undici metri: non è più una certezza dal dischetto

Gattuso ha nel mirino i migliori tecnici della Serie A: la media punti

Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, in 132 partite da allenatore in Serie A – vissute alla guida di Milan, Napoli e Lazio – Gattuso ha complessivamente conquistato 255 punti. In altre parole, l’attuale tecnico biancoceleste può vantare una media punti di tutto rispetto, pari a 1,93 punti a partita. Nella classifica dei tecnici che hanno allenato in Serie A almeno per 50 volte, Gennaro Gattuso si colloca a ridosso della top 10, all’undicesimo posto. Se si considerano solo gli allenatori che attualmente guidano una squadra del massimo campionato italiano, la situazione cambia: solo Cristian Chivu (secondo a 2,13 punti a partita) e Massimiliano Allegri (quarto a 1,98 punti a partita) fanno meglio di Rino.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP