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Gattuso verso un gennaio complicato: avvisato sul blocco totale del mercato
Si va verso un gennaio complicato per mister Gattuso dato che, con molte probabilità, la Lazio in inverno avrà il blocco totale del mercato. Il tecnico biancoceleste è stato avvisato di questa evenienza, evitando così il Sarri bis.
Leggi anche: Il messaggio di Gattuso: “Si riparte da zero, non dal primo posto”
Gattuso avvisato sul blocco totale del mercato: gennaio complicato per la Lazio
Si viaggia verso il blocco totale del mercato per gennaio, con il verdetto della commissione che arriverà a dicembre. Gattuso, come riporta Il Messaggero, è stato avvisato, avendo evitato così un Sarri bis. La cosa si potrebbe evitare se Lotito immettesse del denaro proprio, ma questa appare essere una ipotesi del terzo tipo. Niente rinforzi, quindi, se tale scenario verrà confermato. Le incognite, inoltre, sono legate anche alla prossima estate: la società avrà bisogno tra i 30 e i 39 milioni di euro tra riscatti e pagamenti, senza Europa sarà complicatissimo.
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