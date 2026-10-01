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Gattuso verso un gennaio complicato: avvisato sul blocco totale del mercato

Published

22 minuti ago

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Gattuso mercato bloccato Lazio gennaio

Si va verso un gennaio complicato per mister Gattuso dato che, con molte probabilità, la Lazio in inverno avrà il blocco totale del mercato. Il tecnico biancoceleste è stato avvisato di questa evenienza, evitando così il Sarri bis.

Leggi anche: Il messaggio di Gattuso: “Si riparte da zero, non dal primo posto”

Gattuso avvisato sul blocco totale del mercato: gennaio complicato per la Lazio

Si viaggia verso il blocco totale del mercato per gennaio, con il verdetto della commissione che arriverà a dicembre. Gattuso, come riporta Il Messaggero, è stato avvisato, avendo evitato così un Sarri bis. La cosa si potrebbe evitare se Lotito immettesse del denaro proprio, ma questa appare essere una ipotesi del terzo tipo. Niente rinforzi, quindi, se tale scenario verrà confermato. Le incognite, inoltre, sono legate anche alla prossima estate: la società avrà bisogno tra i 30 e i 39 milioni di euro tra riscatti e pagamenti, senza Europa sarà complicatissimo.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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