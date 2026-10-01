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Il messaggio di Gattuso: “Si riparte da zero, non dal primo posto”
Gennaro Gattuso ha le idee chiare e vuole fare da pompiere dopo il sorprendente avvio di stagione della Lazio; alla ripresa del campionato, dice il tecnico, si dovrà ripartire da zero e non dal primato in classifica. Nessuna presunzione, quindi, solo testa bassa e lavorare.
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Il messaggio di Gattuso alla Lazio per la ripresa del campionato
Come riportato da Il Messaggero nella sua edizione odierna, il messaggio che Gattuso ha voluto far trapelare è il seguente: “Si ricomincerà da zero, non dal primo posto“. Un diktat chiarissimo, lineare, esattamente com’è il tecnico calabrese. Guai a montarsi la testa, vietato avere scatti di presunzione e arroganza, serve continuare solo e soltanto sulla dura strada del lavoro. La vittoria contro l’Arezzo è stata di conforto in tal senso, ora si spera di bissare con la Juve Stabia. Mantenere le motivazioni altissime e non adagiarsi mai.
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