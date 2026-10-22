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Gattuso e il messaggio a Lotito per gennaio: “Non dovete vendere nessuno”
Mister Gattuso non vuole per nessuna ragione rompere il giocattolo Lazio che a fatica ha creato e, per questo, come riportato da Il Messaggero nella sua edizione odierna, ha mandato un messaggio chiaro al presidente Lotito: nel mercato di gennaio, non bisogna vendere nessuno.
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Il messaggio di Gattuso a Lotito in vista del mercato di gennaio
Lo scorso mercato invernale sono state vendute due pedine importanti come Castellanos e Guendouzi, cosa che con Gattuso a gennaio 2027 non dovrà avvenire. Il tecnico calabrese è stato chiaro con Lotito e Fabiani: “Non vendete nessuno a gennaio“. Più che un diktat, sembra essere quasi una supplica. I timori ci sono, il rischio di avere un mercato bloccato potrebbe indurre la società a voler fare plusvalenze di peso, ma per Rino il giocattolo non va rotto.
La prospettiva è un campionato di vertice con l’Europa come obiettivo, andare a rompere l’ingranaggio potrebbe rivelarsi pericolosissimo. Lotito attende il verdetto che arriverà a fine dicembre, poi si faranno ulteriori valutazioni. Al momento si boccheggia sulle sabbie mobili dei conti e delle finanze in attesa di riscontri ufficiali. La preghiera di Gattuso, però, deve essere ascoltata.
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