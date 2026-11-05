Quanti problemi per Gattuso: il tecnico studia il piano alternativo per Napoli

Nel momento migliore della Lazio e del suo capitano Zaccagni arriva l’immancabile colpo di sfortuna, il numero dieci biancoceleste si è infortunato e ora Gattuso deve pensare ad un piano alternativo per la gara di domenica contro il Napoli.

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Gattuso deve fare i conti con alcuni forfait per Napoli, ecco il piano alternativo del tecnico biancoceleste.

Piove sul bagnato in casa Lazio, dopo l’infortunio di Zaccagni, che dovrebbe tenere fuori il capitano per circa un mese, arriva anche lo stop di Tavares, alle prese con un affaticamento muscolare. Il portoghese sarà valutato nei prossimi giorni, ma c’è il rischio concreto che possa saltare la trasferta di Napoli. Ecco allora che Gattuso dovrà reinventarsi la corsia mancina della sua Lazio.

Pedraza scalda i motori per il ruolo di terzino, mentre il posto da ala sinistra se lo giocano Noslin e Cancellieri. Nel caso in cui l’olandese venga schierato da esterno sulla corsia mancina, Pinamonti giocherebbe al centro dell’attacco. Qualora venga preferito Cancellieri dal primo minuto, l’ex Verona rimarrebbe il terminale offensivo titolare. Il problema occorso a Tavares priva di Gattuso di un’altra soluzione che il tecnico aveva valutato a Formello. Avanzare l’ex Arsenal al posto di Zaccagni e schierare Pedraza dal primo minuto.

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