Forma e convinzione: la strategia di Gattuso per far ripartire la Lazio dopo la sosta

Dopo la lunga sosta per le Nazionali, ben tre settimane di stop, la Lazio è pronta a ripartire e mister Gattuso ne ha tracciato il piano: forma e convinzione, alle porte c’è il Monza e bisogna riprendere da dove si era lasciato.

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Gattuso e il piano di ripartenza della Lazio dopo la sosta

Il piano ripartenza della Lazio scatterà oggi, 6 ottobre, alle 16 a Formello. La Lazio si ritrova per preparare al meglio la settimana che porterà alla ripresa del campionato. Alle porte c’è il Monza, dell’ex Roma Ivan Juric, appena 4 punti racimolati in 5 giornate. A breve Rino riabbraccerà i Nazionali e, come evidenziato dal CdS nella sua edizione odierna, a parte gli infortunati il gruppo non sarà più striminzito. Vanno ritrovate subito forma e convinzione, applicazione e dedizione al lavoro, serietà e aiuto reciproco.

Va alimentato l’entusiasmo, senza però peccare di presunzione. Non bisogna avere paura, timori, non bisogna giocare col freno a mano tirato. Semplicemente bisogna riprendere da dove si aveva interrotto. Va sfruttato il calendario, certamente favorevole ai biancocelesti, ma non per questo sottovalutare avversari e sfide. I nazionali torneranno alla spicciolata; ieri ha terminato il suo ciclo di gare Frattesi, oggi toccherà a Sutalo prima del ritorno alla base. Gattuso li ha seguiti, con la massima attenzione, soprattutto nei minutaggi.

Il calendario della Lazio

La sfida più difficile è quella di Torino contro la Juventus, di domenica 18 ottobre. Gli altri incroci sembrano abbordabili, ma da non sottovalutare. Il Monza domenica 11, poi i bianconeri di Spalletti, poi i due match all’Olimpico contro Parma e Cagliari intervallati dal turno infrasettimanale con il Sassuolo. A quel punto, poi, mancherà soltanto la trasferta di Napoli alla successiva sosta.

Gattuso chiede umiltà e applicazione, non vuole passi più lunghi della gamba. Presunzione bandita da Formello, serve una Lazio operaia nella mentalità e grande nelle ambizioni.

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