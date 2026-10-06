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Gattuso insignito del premio Colalucci: Rino è tra i tredici nomi
Rino Gattuso, tecnico della Lazio, è stato insignito del premio Colalucci, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport: ecco quando la premiazione e tutti i dettagli.
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A Gattuso il premio Colalucci: ecco tutti i dettagli
Si svolgerà domani sera, mercoledì 7 ottobre 2026, al Circolo Antico Tiro a Volo di Roma, la XII edizione del Premio Colalucci. Un evento, ormai punto di riferimento della Capitale, in cui saranno celebrate personalità e professionalità di altissimo livello. C’è anche Gattuso tra i tredici premiati, in un elenco in cui figurano altri nomi importanti dello sport come il presidente della FITP Binaghi, il velocista Benati e il giocatore della Roma Pellegrini.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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