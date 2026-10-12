Tornano i cori all’Olimpico: i Distinti Nord inneggiano a Gattuso

È per Gennaro Gattuso il primo coro di un Olimpico sempre desolato e abbandonato, mentre la Lazio in festa esulta per il quinto successo in sei partite e la vetta della classifica davanti agli spalti semi-vuoti: dai Distinti Nord, infatti, è partito il primo canto in onore del condottiero dei biancocelesti durante Lazio Monza.

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Come riportato da Il Messaggero, i biancocelesti, con il sudore, il lavoro e i punti, stanno lentamente riuscendo nell’impresa di riportare la gente allo stadio, nonostante continui il moto di protesta nei confronti del presidente Lotito. A dire il vero, gli spalti restano semi-vuoti – 10.500 i presenti alla sfida contro il Monza -, ma incominciano a farsi sentire. Come messo in evidenza dal quotidiano, dal settore dei Distinti Nord si è infatti sollevato il primo coro indirizzato a Gennaro Gattuso, che, sorpreso, se lo è goduto insieme alla sua truppa. Il viaggio intrapreso sembra dei migliori, i tifosi piano piano si stanno unendo.

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