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Gattuso e il pugno duro con la società: “pugni sbattuti e tavoli ribaltati a Formello”, il retroscena
Gennaro Gattuso ha sposato una causa difficile, ma lo ha fatto con convinzione; come rivelato da un retroscena de Il Messaggero, a Formello avrebbe usato il pugno duro con la società, mentre verso l’esterno si sarebbe riscoperto mediatore.
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Gattuso, il pugno duro con la società e la mediazione coi tifosi: il retroscena
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, infatti, Gattuso si sarebbe speso “su un mercato squattrinato, ha sbattuto pugni e rivoltato tavoli a Formello”. Un Rino, quindi, deciso e perentorio con la dirigenza in privato, ma anche mediatore e calmieratore di insofferenze fuori. Una doppia veste, quella dell’ex Milan, che ben si addice al suo temperamento. L’obiettivo è stabilizzare il gruppo, tutelarlo dalla tensioni e proteggerlo dagli scossoni esterni.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|Como
|7
|3
|4
|Milan
|6
|2
|5
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|6
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|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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