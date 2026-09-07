Gattuso e il pugno duro con la società: “pugni sbattuti e tavoli ribaltati a Formello”, il retroscena

Gennaro Gattuso ha sposato una causa difficile, ma lo ha fatto con convinzione; come rivelato da un retroscena de Il Messaggero, a Formello avrebbe usato il pugno duro con la società, mentre verso l’esterno si sarebbe riscoperto mediatore.

Leggi anche: La Lazio a caccia della terza vittoria su tre in Serie A: ecco da quanto manca

Gattuso, il pugno duro con la società e la mediazione coi tifosi: il retroscena

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, infatti, Gattuso si sarebbe speso “su un mercato squattrinato, ha sbattuto pugni e rivoltato tavoli a Formello”. Un Rino, quindi, deciso e perentorio con la dirigenza in privato, ma anche mediatore e calmieratore di insofferenze fuori. Una doppia veste, quella dell’ex Milan, che ben si addice al suo temperamento. L’obiettivo è stabilizzare il gruppo, tutelarlo dalla tensioni e proteggerlo dagli scossoni esterni.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP