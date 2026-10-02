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Come Gattuso nemmeno Mourinho: è la new entry in panchina più impattante d’Europa

Published

3 ore ago

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Gattuso record Europa panchina Lazio

Come Gattuso, almeno in Europa, non c’è nessuno, nemmeno Mourinho: tra tutti i campionati d’Europa, Rino rappresenta la new entry in panchina più impattante e decisiva del continente. Ecco i dati.

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Gattuso leader in Europa in panchina: come lui nemmeno Mourinho

Come scrive Il Messaggero nella sua edizione odierna, Rino Gattuso rappresenta la new entry in panchina più impattante d’Europa. Come lui nessuno, nemmeno Mourinho al Real Madrid. Se si considerano i campionati di Italia, Inghilterra, Spagna, Germania, Francia, Portogallo, Belgio, Olanda, Turchia, Repubblica Ceca e Polonia, tutti hanno fatto peggio di lui. I suoi 13 punti conquistati in 5 partite sono un record che, al momento, nessuno riesce a tenere. Soltanto Luis del Monaco e Silva del Benfica provano a stargli dietro, ma a fatica.

Gattuso, in ogni caso, ha predicato responsabilità e umiltà, affermando che alla ripresa bisognerà ripartire come se si iniziasse da zero. Bannata qualsiasi tipo di presunzione, arroganza, sicurezza eccessiva nei propri mezzi. Serve applicazione costante, impegno, fatica quotidiana. Tutto ciò che Rino pretende e a cui non ammette deroghe.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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