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Come Gattuso nemmeno Mourinho: è la new entry in panchina più impattante d’Europa
Come Gattuso, almeno in Europa, non c’è nessuno, nemmeno Mourinho: tra tutti i campionati d’Europa, Rino rappresenta la new entry in panchina più impattante e decisiva del continente. Ecco i dati.
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Gattuso leader in Europa in panchina: come lui nemmeno Mourinho
Come scrive Il Messaggero nella sua edizione odierna, Rino Gattuso rappresenta la new entry in panchina più impattante d’Europa. Come lui nessuno, nemmeno Mourinho al Real Madrid. Se si considerano i campionati di Italia, Inghilterra, Spagna, Germania, Francia, Portogallo, Belgio, Olanda, Turchia, Repubblica Ceca e Polonia, tutti hanno fatto peggio di lui. I suoi 13 punti conquistati in 5 partite sono un record che, al momento, nessuno riesce a tenere. Soltanto Luis del Monaco e Silva del Benfica provano a stargli dietro, ma a fatica.
Gattuso, in ogni caso, ha predicato responsabilità e umiltà, affermando che alla ripresa bisognerà ripartire come se si iniziasse da zero. Bannata qualsiasi tipo di presunzione, arroganza, sicurezza eccessiva nei propri mezzi. Serve applicazione costante, impegno, fatica quotidiana. Tutto ciò che Rino pretende e a cui non ammette deroghe.
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