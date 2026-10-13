Gattuso punta un nuovo record: Reja nel mirino

Se si escludono le prime due giornate di campionato, nell’era Lotito la Lazio ha ricoperto il primo posto per tredici giornate totali: Gattuso può ambire a tagliare un nuovo record, diventando l’allenatore biancoceleste che per più tempo ha conservato la vetta della classifica di Serie A.

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Gattuso a caccia di record: può diventare l’allenatore della Lazio che è rimasto per più tempo al primo posto

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Lazio di Gattuso ha passato in rassegna la terza giornata alla prima posizione, dopo il terzo e il quinto turno di Serie A. Considerando che, da quando c’è Lotito al comando, i biancocelesti sono stati al primo posto per tredici giornate (esclusi i primi due) in totale, presto Rino potrebbe diventare l’allenatore che ha mantenuto il primo posto per più tempo. Davanti a lui c’è il solo Edy Reja, che ha conservato il primato per 6 turni consecutivi nella stagione 2010-2011. Battuti invece Delio Rossi (2 turni nel 2008-2009), Vlado Petkovic (1 turno nel 2012-2013) e Maurizio Sarri (1 turno nel 2022-2023).

Considerando l’era dei tre punti, la Lazio ha ricoperto il primo posto per 40 volte totali, 27 con Cragnotti e 13, appunto, con Lotito. Mantenere la vetta della Serie A rappresenterebbe allora un traguardo parziale che non garantisce alcun premio, ma comporta l’iscrizione nella storia biancoceleste e la riscrittura delle statistiche societarie.

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