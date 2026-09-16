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Gattuso a caccia del successo a Venezia per restare nella storia

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6 ore ago

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Gattuso record punti cinque giornate

Sabato 19 settembre, alle ore 20.45, la Lazio affronterà il Venezia al Penzo; in tale occasione, Gennaro Gattuso punta a infilare una vittoria per scrivere un’importante pagina della storia laziale e venire ricordato l’allenatore biancoceleste ad aver fatto registrare il record di punti dopo le prime cinque giornate.

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Gattuso a un passo dal record di punti dopo cinque giornate

Con il pareggio contro il Milan, Gennaro Gattuso ha eguagliato i precedenti primati di 10 punti dopo le prime quattro giornate fatti registrare da Eriksson nell’anno dello scudetto e da Simone Inzaghi nel 2017/2018. Entrambi, però, non hanno trovato il successo alla quinta giornata: lo svedese si portò a 11 punti, mentre l’italiano si fermò a 10. Come sottolinea il Messaggero, Gattuso, allora, può scrivere un importante record, facendo registrare il miglior avvio di stagione della Lazio dopo cinque giornate di campionato.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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