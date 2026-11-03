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Gattuso e il nodo rinnovo: la clausola del dodicesimo posto, ma Lotito vuole blindarlo
Il contratto di Gattuso parla chiaro; accordo annuale che si rinnova automaticamente al conseguimento del dodicesimo posto in classifica, scenario che ormai appare assodato, e per questo Lotito starebbe pensando a un adeguamento ulteriore per blindarlo definitivamente.
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Gattuso e il rinnovo con la Lazio: Lotito vuole blindarlo, tutti gli aggiornamenti
Come riporta Il Messaggero nella sua edizione odierna, Rino Gattuso è tra i tecnici meno pagati della Serie A. Guadagna 1,2 milioni di euro, con una clausola di contratto che porta al rinnovo automatico in caso di conseguimento del dodicesimo posto in classifica al termine del campionato.
Uno scenario, ormai, assolutamente preventivabile. Per questo, come aggiunge il CdS, Lotito starebbe già pensando a ulteriori passi per blindare ancora di più il tecnico calabrese. Un rinnovo, quindi, con adeguamento salariale. Servirà attendere il responso sul mercato invernale e i vincoli di bilancio, ma la direzione da seguire sembra ormai essere quella.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|G
|1
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|2
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|24
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|3
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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