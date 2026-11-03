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Gattuso e il nodo rinnovo: la clausola del dodicesimo posto, ma Lotito vuole blindarlo

Published

3 ore ago

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Gattuso rinnovo contratto Lazio

Il contratto di Gattuso parla chiaro; accordo annuale che si rinnova automaticamente al conseguimento del dodicesimo posto in classifica, scenario che ormai appare assodato, e per questo Lotito starebbe pensando a un adeguamento ulteriore per blindarlo definitivamente.

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Gattuso e il rinnovo con la Lazio: Lotito vuole blindarlo, tutti gli aggiornamenti

Come riporta Il Messaggero nella sua edizione odierna, Rino Gattuso è tra i tecnici meno pagati della Serie A. Guadagna 1,2 milioni di euro, con una clausola di contratto che porta al rinnovo automatico in caso di conseguimento del dodicesimo posto in classifica al termine del campionato.

Uno scenario, ormai, assolutamente preventivabile. Per questo, come aggiunge il CdS, Lotito starebbe già pensando a ulteriori passi per blindare ancora di più il tecnico calabrese. Un rinnovo, quindi, con adeguamento salariale. Servirà attendere il responso sul mercato invernale e i vincoli di bilancio, ma la direzione da seguire sembra ormai essere quella.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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