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Gattuso e la rivalutazione dei dimenticati: ora la Lazio ha due squadre
Un lavoro eccellente di Gattuso fino a questo momento non soltanto sul piano del gioco e dei risultati, ma anche sul piano della rivalutazione dei calciatori in rosa: ora la Lazio ha due squadre e può godere di ampie rotazioni.
Leggi anche: Pinamonti, tre settimane per la svolta: Gattuso e società si aspettano almeno 10 reti
Gattuso ha rivalutato giocatori della Lazio che lo scorso anno erano dimenticati
Ecco l’analisi dei calciatori rivitalizzati da Gattuso, reparto per reparto.
DIFESA – Mandas messo in disparte da Sarri e poi ceduto in prestito a gennaio al Bournemouth: per lui un ritorno da assoluto protagonista. Alle sue spalle il giovane Motta. Sulle fasce ecco Lazzari, Marusic e Floriani, in lotta sulla destra, con Tavares assoluto titolare a sinistra e Pedraza alla sue spalle. Al centro della difesa ben quattro le alternative: Provstgaard e Sutalo, in teoria i titolari, seguiti da Doekhi e Diogo Leite.
CENTROCAMPO – Reda Belahyane sembra un altro giocatore, completamente rinnovato e ritrovato in fiducia. L’infortunio di Rovella ha sicuramente aiutato, ma il centrocampista marocchino ci ha messo del suo. Frattesi ha impattato in maniera devastante, Taylor è imprescindibile e Dele-Bashiru e Cataldi sono alternative di assoluto livello.
ATTACCO – Ratkov e Dia hanno lasciato, Pinamonti è arrivato e Noslin è stato integralmente rigenerato. Poi c’è Cancellieri, anche lui rivitalizzato dalla cura Gattuso, e Isaksen, in lotta con l’ex Parma per un posto sulla destra. Zaccagni è tornato quello di un tempo, avendo poi ritrovato anche il gol a Venezia. Infine Gudmundsson, il jolly islandese dal grande estro, già in gol a Udine.
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