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Gattuso e la rivalutazione dei dimenticati: ora la Lazio ha due squadre

Published

4 ore ago

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Gattuso rivalutazione calciatori Lazio

Un lavoro eccellente di Gattuso fino a questo momento non soltanto sul piano del gioco e dei risultati, ma anche sul piano della rivalutazione dei calciatori in rosa: ora la Lazio ha due squadre e può godere di ampie rotazioni.

Leggi anche: Pinamonti, tre settimane per la svolta: Gattuso e società si aspettano almeno 10 reti

Gattuso ha rivalutato giocatori della Lazio che lo scorso anno erano dimenticati

Ecco l’analisi dei calciatori rivitalizzati da Gattuso, reparto per reparto.

DIFESA Mandas messo in disparte da Sarri e poi ceduto in prestito a gennaio al Bournemouth: per lui un ritorno da assoluto protagonista. Alle sue spalle il giovane Motta. Sulle fasce ecco Lazzari, Marusic e Floriani, in lotta sulla destra, con Tavares assoluto titolare a sinistra e Pedraza alla sue spalle. Al centro della difesa ben quattro le alternative: Provstgaard e Sutalo, in teoria i titolari, seguiti da Doekhi e Diogo Leite.

CENTROCAMPOReda Belahyane sembra un altro giocatore, completamente rinnovato e ritrovato in fiducia. L’infortunio di Rovella ha sicuramente aiutato, ma il centrocampista marocchino ci ha messo del suo. Frattesi ha impattato in maniera devastante, Taylor è imprescindibile e Dele-Bashiru e Cataldi sono alternative di assoluto livello.

ATTACCO – Ratkov e Dia hanno lasciato, Pinamonti è arrivato e Noslin è stato integralmente rigenerato. Poi c’è Cancellieri, anche lui rivitalizzato dalla cura Gattuso, e Isaksen, in lotta con l’ex Parma per un posto sulla destra. Zaccagni è tornato quello di un tempo, avendo poi ritrovato anche il gol a Venezia. Infine Gudmundsson, il jolly islandese dal grande estro, già in gol a Udine.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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