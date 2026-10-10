Scintille Gattuso Juric, Ringhio a caccia della rivincita

Nel 2021 il pareggio fra il Napoli di Gattuso e il Verona di Juric all’ultima giornata costò la Champions al club partenopeo, in quell’occasione ci furono scintille fra i due tecnici: domenica l’allenatore della Lazio cerca la sua rivincita.

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A distanza di cinque anni Gattuso cerca la rivincita contro Juric.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda un episodio risalente al match del 2021 fra Napoli e Verona, che terminò in parità, estromettendo di fatto i partenopei dalla qualificazione alla Champions. Juric invocò il Var e un calcio di rigore, con Gattuso che si innervosì in maniera piuttosto vistosa. I due tecnici si sono poi chiariti, ma non si può nascondere che il mister della Lazio abbia una gran voglia di riprendersi quello che gli è stato tolto pochi anni fa.

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