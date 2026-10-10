Connect with us

NOTIZIE

Scintille Gattuso Juric, Ringhio a caccia della rivincita

Published

1 ora ago

on

Gennaro Gattuso

Nel 2021 il pareggio fra il Napoli di Gattuso e il Verona di Juric all’ultima giornata costò la Champions al club partenopeo, in quell’occasione ci furono scintille fra i due tecnici: domenica l’allenatore della Lazio cerca la sua rivincita.

LEGGI ANCHE: Formello, durante la rifinitura Gattuso chiarirà gli ultimi dubbi

A distanza di cinque anni Gattuso cerca la rivincita contro Juric.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda un episodio risalente al match del 2021 fra Napoli e Verona, che terminò in parità, estromettendo di fatto i partenopei dalla qualificazione alla Champions. Juric invocò il Var e un calcio di rigore, con Gattuso che si innervosì in maniera piuttosto vistosa. I due tecnici si sono poi chiariti, ma non si può nascondere che il mister della Lazio abbia una gran voglia di riprendersi quello che gli è stato tolto pochi anni fa.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI