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La rivincita di Gattuso: da Zenica alla vetta della Serie A

Published

5 ore ago

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Gattuso rivincita

Tre vittorie su tre in campionato, primo posto in Serie A e fantasmi allontanati: Gennaro Gattuso, con il suo lavoro sulla panchina della Lazio, non solo permette a una squadra di sognare, ma si sta prendendo anche la sua rivincita personale dopo il fallimento della Nazionale di Zenica.

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Il primo posto in Serie A è la rivincita di Gattuso

Percorso netto nelle prime tre partite di campionato, e vetta della classifica alla pari di Inter e Roma, due squadre in lotta per lo scudetto: prima di lui solo Petkovic e Maestrelli erano riusciti in una partenza sprint come quella dell’ex CT della Nazionale italiana. E, a sei mesi dal tracollo di Zenica, Gattuso può prendersi la sua rivincita personale, evidenzia il Messaggero. Il filotto messo insieme dai biancocelesti, ai nastri di partenza dati senza ambizioni e possibilità di successo, è frutto della mano di Rino, abile a evolvere i dettami imposti dal Sarrismo. Le vittorie, dunque, non sono dovute al caso: oltre all’aggressività e alla determinazione, la squadra offre sprazzi di gioco di alto livello, come ci ha tenuto a sottolineare il tecnico. Partendo dai dogmi del suo predecessore, Gattuso sfrutta le fasce e gli inserimenti dei nuovi innesti, risultando insidioso per le avversarie. Alla prossima sfiderà il suo Milan: una ghiotta occasione per fare poker e rilanciare le ambizioni dei biancocelesti dopo averli trascinati fuori dal pantano della contestazione, dello stadio vuoto, del mercato a saldo zero e delle polemiche.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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8 Atalanta 6 3
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10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
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