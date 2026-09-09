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La rivincita di Gattuso: da Zenica alla vetta della Serie A
Tre vittorie su tre in campionato, primo posto in Serie A e fantasmi allontanati: Gennaro Gattuso, con il suo lavoro sulla panchina della Lazio, non solo permette a una squadra di sognare, ma si sta prendendo anche la sua rivincita personale dopo il fallimento della Nazionale di Zenica.
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Il primo posto in Serie A è la rivincita di Gattuso
Percorso netto nelle prime tre partite di campionato, e vetta della classifica alla pari di Inter e Roma, due squadre in lotta per lo scudetto: prima di lui solo Petkovic e Maestrelli erano riusciti in una partenza sprint come quella dell’ex CT della Nazionale italiana. E, a sei mesi dal tracollo di Zenica, Gattuso può prendersi la sua rivincita personale, evidenzia il Messaggero. Il filotto messo insieme dai biancocelesti, ai nastri di partenza dati senza ambizioni e possibilità di successo, è frutto della mano di Rino, abile a evolvere i dettami imposti dal Sarrismo. Le vittorie, dunque, non sono dovute al caso: oltre all’aggressività e alla determinazione, la squadra offre sprazzi di gioco di alto livello, come ci ha tenuto a sottolineare il tecnico. Partendo dai dogmi del suo predecessore, Gattuso sfrutta le fasce e gli inserimenti dei nuovi innesti, risultando insidioso per le avversarie. Alla prossima sfiderà il suo Milan: una ghiotta occasione per fare poker e rilanciare le ambizioni dei biancocelesti dopo averli trascinati fuori dal pantano della contestazione, dello stadio vuoto, del mercato a saldo zero e delle polemiche.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
|8
|Atalanta
|6
|3
|9
|Cagliari
|3
|3
|10
|Sassuolo
|3
|3
|11
|Udinese
|4
|3
|12
|Napoli
|3
|3
|13
|Torino
|3
|3
|14
|Lecce
|3
|3
|15
|Bologna
|1
|3
|16
|Parma
|1
|3
|17
|Monza
|1
|3
|18
|Venezia
|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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