L’evoluzione di Gattuso: da brutto anatroccolo a cigno reale

Gennaro Gattuso era stato accolto da grande scetticismo al suo arrivo alla Lazio, addirittura era uno dei tecnici più quotati come primo esonerato: gli ottimi risultati di inizio stagione hanno drasticamente ribaltato le opinioni su di lui.

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Gattuso ha annientato lo scetticismo iniziale trasformandolo in elogi e in potenziali record storici.

Dopo l’addio di Sarri, la scelta di puntare su Gattuso sembrava l’ennesima decisione scellerata della società. Questo pensavano tanti addetti ai lavori, ma soprattutto i tifosi della Lazio. Si scriveva apertamente che la panchina di Ringhio sarebbe stata fra le prime a saltare. Si quotava persino la retrocessione del club capitolino in Serie B. Il Corriere dello Sport di oggi presenta una metafora che rende magistralmente l’idea.

Gennaro Gattuso è passato da brutto anatroccolo a cigno reale, come nella fiaba di Andersen. Merito di una partenza in campionato da applausi, 13 punti in 5 partite e primo posto in classifica in coabitazione con Inter e Roma. Centrando il successo contro il Monza, il tecnico calabrese centrerebbe un altro record. Nella ultracentenaria storia della Lazio, nessun allenatore aveva mai vinto cinque delle prime sei giornate di campionato.

I numeri premiano Gattuso

Tredici punti in cinque partite rappresentano già di per sé il miglior avvio stagionale in assoluto per il club capitolino. Ma ci sono altri fattori interessanti da valutare. Il tanto criticato atteggiamento difensivo della Lazio di Gattuso, fino ad ora ha portato la squadra ad avere la seconda migliore difesa della Serie A (solo 3 reti incassate) e a collezionare tre clean sheet. Il mister biancoceleste è pronto a prendersi le sue rivincite dopo l’eccessivo pessimismo diffusosi al momento dell’annuncio del suo arrivo sulla panchina della Prima Squadra della Capitale.

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