Gelo Lazio- Correa: l’argentino ha chiesto la cessione, adesso rischia di non partire per Marienfeld

LAZIO MERCATO CORREA – È giunto il momento della verità per Joacquìn Correa. Come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante argentino, da poco tornato a Formello, avrebbe avuto il primo incontro diretto con Maurizio Sarri nella giornata di ieri.

L’esito dell’incontro con Sarri

Nel colloquio avvenuto nell’ufficio del Comandante, Correa avrebbe chiesto la cessione dopo quattro anni passati alla Lazio. Il tecnico toscano avrebbe preso atto della volontà del giocatore ma ancora non si arrende. Spera di convincere Correa a rimanere così come ha convinto Luis Alberto dopo lo screzio avvenuto a inizio ritiro. Nei piani di Sarri a Correa verrebbe consegnata la maglia da titolare nel 4-3-3 come esterno sinistro del tridente offensivo. La società continua a monitorare la situazione e rimane alla finestra visto che una cessione di Correa sbloccherebbe il mercato in entrata della Lazio.

Resta il rebus Marienfeld

Per il futuro prossimo del Tucu il principale rebus da risolvere riguarda la sua partenza per Marienfeld. Nella giornata di oggi Sarri dovrà compilare la lista dei convocati e il nome di Correa sembra essere molto in bilico, una possibile esclusione vorrebbe dire cessione definitva.