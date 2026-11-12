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Lecce, caccia ai gol degli attaccanti: Geubbels punta la Lazio
Il Lecce cerca risposte in attacco e punta su Geubbels per ritrovare il gol. La sfida contro la Lazio può rappresentare l’occasione giusta per sbloccarsi e dare una svolta alla stagione.
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Verso Lazio-Lecce, i giallorossi cercano nuove soluzioni in attacco: Geubbels c’è
Il Lecce sarà il prossimo avversario della Lazio in Serie A. I giallorossi sono ancora alla ricerca dei gol dei propri centravanti: nonostante nove marcatori diversi e dodici reti complessive, la squadra di Eusebio Di Francesco attende un contributo importante dai suoi numeri nove.
Il principale osservato è Willem Geubbels, arrivato in estate dal Paris FC per una cifra vicina ai cinque milioni di euro. Finora il francese ha collezionato solamente quattro presenze da titolare e due da subentrato, saltando cinque partite a causa di alcuni problemi fisici. Rientrato nel finale della sfida contro il Torino, punta ora a trovare continuità dopo la sosta, quando il Lecce sarà impegnato all’Olimpico contro la Lazio. Uno stadio che potrebbe conoscere anche attraverso i racconti di Ciro Immobile, suo ex compagno di squadra a Parigi.
Le difficoltà sotto porta, però, non riguardano soltanto Geubbels, anche gli altri due centravanti sono ancora a caccia del gol. Nikola Stulic, titolare nelle ultime due giornate, si è distinto per il lavoro in fase di pressione, ma non è ancora riuscito a essere incisivo in zona offensiva. Fa eccezione la rete annullata contro il Genoa per un tocco di mano. A confermare le difficoltà realizzative ci sono anche i numeri, con un valore di xG fermo a 1,14.
Esteban, invece, è alla prima esperienza tra i professionisti dopo la promozione dalla Primavera e ha raccolto finora 234 minuti. Resta il rammarico per il palo colpito contro l’Udinese, ma il giovane spagnolo ha già mostrato rapidità e qualità interessanti, oltre a caratteristiche differenti rispetto ai compagni.
Di Francesco aspetta risposte da tutti e tre i suoi attaccanti. Ritrovare la via del gol potrebbe rivelarsi fondamentale per il Lecce, chiamato a conquistare punti preziosi nella corsa alla salvezza.
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