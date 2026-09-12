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Prima da ex per Gila: per Amorim è già imprescindibile

Published

3 ore ago

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Gila ex Lazio Milan

Quattro mesi dopo l’ultima presenza con la Lazio, Mario Gila si prepara a tornare sul prato dell’Olimpico, ma da ex: in breve tempo si è già preso il Milan e Amorim non vuole fare a meno di lui per la sfida contro la sua vecchia squadra.

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Lazio Milan, ritorno all’Olimpico da ex per Gila

Le condizioni precarie che l’avevano costretto al cambio contro la Juventus avevano fatto preoccupare i tifosi rossoneri in vista della sfida contro la Lazio, ma Gila ci sarà. Il fastidio al tendine rotuleo è passato è il difensore è pronto per affrontare la sua ex squadra. Buone notizie per Amorim, che potrà fare affidamento sulla sua colonna difensiva: il Milan, infatti, ha subito gol solo quando lo spagnolo ha abbandonato il campo, sottolinea il CdS. All’Olimpico sarà per lui la prima da ex. In questi giorni ha ribadito i bei ricordi vissuti nella Capitale e sottolineato l’affetto di una tifoseria che l’ha sempre sostenuto.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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