Prima da ex per Gila: per Amorim è già imprescindibile

Quattro mesi dopo l’ultima presenza con la Lazio, Mario Gila si prepara a tornare sul prato dell’Olimpico, ma da ex: in breve tempo si è già preso il Milan e Amorim non vuole fare a meno di lui per la sfida contro la sua vecchia squadra.

LEGGI ANCHE: Vieri: “Gattuso è un lottatore. La voglia di rivalsa farà la differenza”

Lazio Milan, ritorno all’Olimpico da ex per Gila

Le condizioni precarie che l’avevano costretto al cambio contro la Juventus avevano fatto preoccupare i tifosi rossoneri in vista della sfida contro la Lazio, ma Gila ci sarà. Il fastidio al tendine rotuleo è passato è il difensore è pronto per affrontare la sua ex squadra. Buone notizie per Amorim, che potrà fare affidamento sulla sua colonna difensiva: il Milan, infatti, ha subito gol solo quando lo spagnolo ha abbandonato il campo, sottolinea il CdS. All’Olimpico sarà per lui la prima da ex. In questi giorni ha ribadito i bei ricordi vissuti nella Capitale e sottolineato l’affetto di una tifoseria che l’ha sempre sostenuto.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP