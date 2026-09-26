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Buffon ancora se lo ricorda: sono passati 27 anni dal clamoroso gol di Almeyda!
Quando in Serie A c’erano ancora le famigerate sette sorelle, si giocavano partite spettacolari ricche di gol da cineteca: è il caso di Parma Lazio del 26 settembre 1999, in cui Almeyda segna a Buffon uno dei gol più iconici della storia biancoceleste.
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Il gol di Almeyda contro il Parma di 27 anni fa resta una delle perle più preziose della storia della Lazio.
Scontro fra due delle squadre in quel momento più forti in Italia e in Europa. Parma e Lazio si sfidano al Tardini il 26 settembre 1999. Ad avere la meglio la squadra di Eriksson che va in vantaggio grazie alla rete di Salas alla mezz’ora.
Il pareggio gialloblù porta la firma di Boghossian di testa, ma poi accade l’impensabile. Thuram spazza il pallone dalla propria area, la sfera arriva dalle parti di Almeyda che senza pensarci due volte da 40 metri fa partire un tiro imprendibile persino per Buffon, che viene beccato dalle telecamere con un’espressione incredula. Esteticamente forse uno dei gol più belli ed iconici della storia della Lazio. Rete, che poi fu fondamentale per alzare al cielo lo scudetto a fine stagione.
Il tabellino di Parma Lazio del 26 settembre 1999.
- PARMA
Buffon, Lassissi, Thuram, Cannavaro, Fuser, D.Baggio (87′ Vanoli), Boghossian (77′ Breda), Benarrivo (73′ Serena), Ortega, Crespo, Amoroso.
Panchina: Micillo, Torrisi, Di Vaio, Stanic.
Allenator Malesani.
- LAZIO
- Ballotta, Pancaro, Nesta, Mihajlovic, Favalli, Veron (87′ Sensini), Almeyda, Simeone, Nedved (7′ S. Conceicao), Boksic (72′ Lombardo), Salas.
- Panchina: Mondini, Negro, Andersson, Mancini.
- Allenatore: Eriksson.
- Marcatori: 30’ Salas, 61′ Boghossian, 69′ Almeyda.
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