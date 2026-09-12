Un anno di digiuno: il gol del nove adesso è un tabù

La prossima missione della Lazio di Gattuso è di trovare finalmente i gol degli attaccanti: ci proverà Pinamonti a interrompere l’astinenza dalla rete che colpisce i centravanti biancocelesti da settembre 2025.

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L’eterna astinenza dal gol degli attaccanti della Lazio

Come riporta il Corriere della Sera, Gattuso si affida a Pinamonti per risolvere la crisi dei gol segnati dagli attaccanti centrali della Lazio. L’ultimo, infatti, è stato messo a segno dal Taty Castellanos il 29 settembre 2025 contro il Genoa. All’Olimpico il digiuno ha una durata ancora più lunga, essendo incominciato nell’agosto dello stesso anno. Nel girone di ritorno della scorsa stagione soltanto Maldini è riuscito a trovare la via della rete in due occasioni, ma partendo da falso nove.

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