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A valanga in trasferta: eguagliato il dato dello scorso anno
Lontano dall’Olimpico, ma vicino ai propri tifosi, la Lazio di Gennaro Gattuso scatena tutto il proprio potenziale offensivo: il dato sui gol segnati in trasferta.
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Lazio scatenata in trasferta: il dato sui gol Lontano dall’Olimpico
Cinque su cinque lontano dall’Olimpico per la Lazio di Gattuso, che raccoglie tutto l’amore dei suoi tifosi quando gioca in trasferta e li ripaga con valanghe di gol. Come riporta la Repubblica, 14 delle 22 reti totali dei biancocelesti sono arrivate in trasferta. Per meglio rendere la portata della produzione offensiva laziale Lontano dall’Olimpico, lo stesso quotidiano sottolinea il fatto che la scorsa stagione sotto la guida di Sarri la Lazio aveva segnato 14 gol in trasferta nell’intero campionato. A Gattuso, invece, sono bastati 5 partite per raggiungere il dato fatto registrare in 18 gare da Mau.
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