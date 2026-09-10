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Gudmundsson subito decisivo: contro il Milan cerca il bis

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3 ore ago

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Gudmundsson gol Milan

Dopo la rete che è valsa i tre punti all’esordio contro l’Udinese, Albert Gudmundsson vuole rendersi decisivo anche nella prossima sfida con il Milan: già in passato l’islandese ha dimostrato di sapersi rendere letale di fronte ai rossoneri, sabato alle ore 18.00 sogna di realizzare un’altro gol in grado di regalare la vittoria ai suoi.

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Lazio Milan, Gudmundsson sogna il gol ai rossoneri

9′ gli sono bastati per lasciare la sua prima firma con la maglia della Lazio, che è valsa 3 punti: inserimento da mezzala sul cross di Doekhi e Okoye infilato di testa, non esattamente la specialità della casa, per il definitivo 2-1 ai danni dell’Udinese. Contro il Milan, Gudmundsson punta a rendersi ancora decisivo, poco importa da quale mattonella del campo. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, già durante la prima stagione della Fiorentina aveva punito i rossoneri, regalando ai viola i tre punti: era il 6 ottobre 2024, e l’islandese aveva trafitto Maignan con un tiro rasoterra a fil di palo dal limite dell’area, fissando così il punteggio sul 2-1 per la squadra di Palladino. Nelle successive tre sfide contro i milanisti, poi, aveva fornito due assist.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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