Gudmundsson a caccia della titolarità, rischiano in tanti

Il reparto offensivo della Lazio può contare su alternative di livello come Pinamonti e Gudmundsson, pronti a prendersi la titolarità qualora Noslin e gli altri commettano un “passo falso”: l’islandese può rubare il posto a tanti suoi compagni di squadra, magari già contro il Monza nel prossimo match.

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Gudmundsson vuole convincere Gattuso a schierarlo titolare contro il Monza.

Da che mondo è mondo, la concorrenza ha sempre portato i diretti interessati a non abbassare mai il livello, per paura appunto che il posto conquistato gli venga soffiato. Gudmundsson è in agguato sia per quanto riguarda il reparto avanzato che per il centrocampo. Fino ad ora Gattuso lo ha sempre schierato, da subentrato, al posto di un centrocampista, ma l’infortunio di Cancellieri potrebbe cambiare le carte in tavola.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, nel prossimo match contro il Monza, il tecnico biancoceleste potrebbe concedere una chance dal primo minuto all’islandese, arrivato in estate in prestito dalla Fiorentina. Visto lo scarso stato di forma di Isaksen, non è da escludere che Gudmundsson possa partire dal primo minuto nella prossima gara proprio sulla fascia destra al posto del danese.

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