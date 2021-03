Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PEREIRA RISCATTO – Incassati gli attestati di stima dei tifosi biancocelesti sui social, Andreas Pereira guarda con fiducia e speranza al finale di stagione. Le ultime partite non saranno decisive solo per determinare la partecipazione o meno della Lazio alla prossima Champions League, ma anche per il futuro personale del giocatore. Impiegato col contagocce – appena 613′ minuti in stagione, con 25 presenze totali condite da un gol e tre assist – il belga naturalizzato brasiliano non ha ancora convinto del tutto. Nonostante ciò, la Lazio sembrerebbe disposta a valutare il riscatto dell’ex Manchester United. L’accordo col club inglese prevede un esborso, da parte del club capitolino, di circa 27 milioni di euro. Effettivamente troppi, considerando anche le contingene economiche legate al Covid-19. Ecco allora profilarsi una strada alternativa.

Lazio-Pereira: riscatto possibile

Come riportato stamane dal Corriere dello Sport, Lazio potrebbe rinnovare il prestito del centrocampista oppure far abbassare le pretese economiche al Manchester United. Del resto il club britannico non ha alcuna intenzione di reintregrare Pereira in rosa, Quindi anzichè cercare nuove pretendenti, potrebbe accontentare il club biancoceleste e lo stesso giocatore – desideroso di restare a Roma – con una formula nuova. Forse è proprio tecnica la novità di maggior rillievo per un ipotetico futuro in maglia Lazio di Pereira. Il giocatore è stato provato al fianco di Correa da seconda punta in amichevole contro la Primavera, facendo bene. Qualora il Tucu dovesse essere ceduto, si aprirebbero spiragli per un futuro da attaccante per l’ex Valencia.

