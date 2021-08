Il rebus tra i pali: la probabile scelta di Sarri

- Advertisement -

LAZIO REINA STRAKOSHA SARRI – Nuovo tecnico, vecchio rebus. Se lo scorso anno, sotto la guida di Simone Inzaghi, la scleta del portiere titolare – ricaduta per la stragande maggioranza dei match su Pepe Reina – era stata favorita dalla lunga indisponbilità di Thomas Strakosha, quest’anno i due rivali-amici partono alla pari. L’estremo difensore albanese, che è sembrato più volte sul punto di andar via, può vantare una maggior freschezza dal punto di vista atletico. Lo spagnolo, oltretutto, ha anche una primavera in più sulle spalle. Secondo il Corriere dello Sport la prossima amichevole contro il Ssssuolo potrà dare delle indicazioni più precise sulla scelta di Sarri. Che penderebbe a favore dell’ex portiere di Napoli e Liverpool.

Il dubbio di Sarri: Reina o Strakosha?

Il quiotidiano romano evidenzia i punti a favore di Reina come canddato al ruolo di difensore dei pali della porta biancoceleste. Tra l’iberico e Sarri c’è un feeling che risale alla comune esperienza a Napoli. Lo spagnolo è addirittura il sesto giocatore più utilizzato dal tecnico nel corso della sua carriera. Sono 139 le presenze, un centinaio in meno di Hysaj che, con 243 è il fedelissimo per antonomasia del tecnico toscano. La rinomata abilità coi piedi dello spagnolo poi – centrale nella costruzione dal basso pretesa dal Comandante – è un altro punto a suo favore. Già lo scorso anno Inzaghi si era avvalso dell’innegabile qualità di Pep nel far partire l’azione con piedi più che educati. Strakosha, che comunque ha giocato gli stessi minuti del rivale nel pre-campionato, ha incassato tre gol nel pre-campionato contro la sola rete subìta da Reina. Questo potrebbe contare relativamente, anche se è comunque un fattore da considerare. Il match di sabato col Sassuolo potrà essere importante per capire da quale parte penda la bilancia.