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Situazione infortuni: chi può tornare disponibile in vista del Napoli
Infermeria ancora affollata a Formello, ma la speranza è di liberarla, almeno parzialmente, prima della sosta per le nazionali che comincerà tra 8 giorni: dopo la gara contro il Cagliari la Lazio sarà impegnata per l’ultima gara prima dello stop, in casa del Napoli, e spera di avere più effettivi a sua disposizione: vediamo le stime di recupero.
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Infermeria ancora affollata: i tempi di recupero dei giocatori della Lazio
Come riporta il quotidiano Il Messaggero, contro i partenopei, nell’impegnativo big match, la Lazio spera di ritrovare nell’elenco dei convocati sia Nicolò Rovella sia Adam Marusic, che negli ultimi giorni hanno lavorato solo parzialmente con il gruppo.
Speranza è il termine giusto, poiché al momento non vi sono certezza: quel che si sa è che la situazione dei due è migliore rispetto a quella di Albert Gudmundsson. L’islandese, pur in miglioramento, lavora solo a parte e un suo rientro potrà essere valutato soltanto al termine della sosta.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|9
|6
|Frosinone
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|9
|7
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|9
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|9
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|9
|10
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|9
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|9
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|9
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|5
|9
|18
|Parma
|5
|9
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|9
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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