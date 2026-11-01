Situazione infortuni: chi può tornare disponibile in vista del Napoli

Infermeria ancora affollata a Formello, ma la speranza è di liberarla, almeno parzialmente, prima della sosta per le nazionali che comincerà tra 8 giorni: dopo la gara contro il Cagliari la Lazio sarà impegnata per l’ultima gara prima dello stop, in casa del Napoli, e spera di avere più effettivi a sua disposizione: vediamo le stime di recupero.

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Infermeria ancora affollata: i tempi di recupero dei giocatori della Lazio

Come riporta il quotidiano Il Messaggero, contro i partenopei, nell’impegnativo big match, la Lazio spera di ritrovare nell’elenco dei convocati sia Nicolò Rovella sia Adam Marusic, che negli ultimi giorni hanno lavorato solo parzialmente con il gruppo.

Speranza è il termine giusto, poiché al momento non vi sono certezza: quel che si sa è che la situazione dei due è migliore rispetto a quella di Albert Gudmundsson. L’islandese, pur in miglioramento, lavora solo a parte e un suo rientro potrà essere valutato soltanto al termine della sosta.

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