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Situazione infortuni: chi può tornare disponibile in vista del Napoli

Published

4 ore ago

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Infermeria affollata recupero

Infermeria ancora affollata a Formello, ma la speranza è di liberarla, almeno parzialmente, prima della sosta per le nazionali che comincerà tra 8 giorni: dopo la gara contro il Cagliari la Lazio sarà impegnata per l’ultima gara prima dello stop, in casa del Napoli, e spera di avere più effettivi a sua disposizione: vediamo le stime di recupero.

Leggi anche: “Mandas alla ricerca del clean sheet casalingo

Infermeria ancora affollata: i tempi di recupero dei giocatori della Lazio

Come riporta il quotidiano Il Messaggero, contro i partenopei, nell’impegnativo big match, la Lazio spera di ritrovare nell’elenco dei convocati sia Nicolò Rovella sia Adam Marusic, che negli ultimi giorni hanno lavorato solo parzialmente con il gruppo.

Speranza è il termine giusto, poiché al momento non vi sono certezza: quel che si sa è che la situazione dei due è migliore rispetto a quella di Albert Gudmundsson. L’islandese, pur in miglioramento, lavora solo a parte e un suo rientro potrà essere valutato soltanto al termine della sosta.

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# Squadra Pt G
1 LAZIO 25 9
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 20 9
5 Milan 18 9
6 Frosinone 17 9
7 Napoli 14 9
8 Bologna 14 10
9 Juventus 14 9
10 Torino 13 9
11 Cagliari 13 9
12 Atalanta 11 9
13 Genoa 10 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 9
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