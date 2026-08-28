INFORTUNATI
Gli infortunati affollano l’infermeria: da Gattuso a Sarri l’emergenza continua
Dopo appena una giornata di campionato, Gennaro Gattuso si trova già costretto a fare fronte a una situazione emergenziale per via dei numerosi infortunati, una dinamica già vista lo scorso anno con Maurizio Sarri: la dinamica fa storcere il naso.
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Gattuso e gli infortunati: un problema già vissuto da Sarri
Come riporta il Corriere dello Sport, Gennaro Gattuso aveva tirato un sospiro di sollievo dopo il precampionato e la Coppa Italia, non avendo perso nessuno degli uomini disponibili. Alla prima di campionato, ecco però che Marusic e Dele-Bashiru si fermano alla prima contro il Bologna. Si aggiungono così a Cataldi, ancora fermo, Pellegrini, che accusa un sovraccarico, Patric e Gigot. Non può che tornare alla mente, allora, la paradossale situazione vissuta la scorsa stagione da Maurizio Sarri, con l’auspicio che si tratti si una semplice fatalità e che non si ripeta.
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