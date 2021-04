Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INZAGHI ALLENAMENTI – Niente può fermare l’etica del lavoro di Simone Inzaghi. Neppure il Covid-19. La notizia della positività al virus del tecnico biancoceleste ha causato l’assenza del mister dai campi di allenamento di Formello. Un’assenza solo fisica, visto che Inzaghi, anche grazie alle immagini trasmesse da LazioStyle Channel, ha potuto seguire in diretta il lavoro dei suoi ragazzi. Il tecnico però, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, non si è fermato qui.

Lazio, Inzaghi dirige l’allenamento da casa

Il quotidiano romano è entrato con dovizia di particolari nella descrizione della prima giornata di Inzaghi nelle vesti di “mister a distanza”. Il tecnico è stato in contatto costantemente con il suo vice Farris – che lo sostituirà in panchina a Verona – con Mario Cecchi e Riccardo Rocchini (i tre mister) e ancora con il match analyst Ferruccio Cerasaro e il preparatore dei portieri Ripert. Inzaghi non ha quindi rinunciato, pur con tutte le limitazioni del caso, a fare quello che gli riesce meglio: seguire e spronare i suoi ragazzi con preziose direttive in modalità smart woring. In tempi di Covid, ci sia abitua e ci si adatta a tutto…

