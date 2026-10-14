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Isaksen è tornato in forma: adesso il ballottaggio è aperto
Dopo un avvio di stagione che l’ha visto partire indietro nelle gerarchie a causa di una condizione fisica non ottimale, Gustav Isaksen è tornato a splendere, riaprendo il ballottaggio con Matteo Cancellieri.
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Isaksen o Cancellieri? Il danese riapre il ballottaggio
È bastato giocare con maggiore continuità con la Nazionale danese per ritrovare la forma ottimale e mandare in crisi le gerarchie fissate da Gattuso. Isaksen, tornato nella migliore condizione fisica possibile, contro il Monza ha dimostrato di stare bene e ora è deciso a tenersi il posto da titolare. Come riporta il Corriere dello Sport, nell’ultimo match dell’Olimpico il danese è stato il calciatore che ha corso di più dell’inter rosa biancoceleste (12,276 km), facendo anche registrare la velocità media più elevata. Inoltre, con quattro tiri verso lo specchio, pressing e continuo ripiegamento, ma soprattutto il gol e l’assist, ha dimostrato di essere in grado di interpretare al meglio le richieste del tecnico, e di poter scalzare Cancellieri del posto.
L’esterno italiano ha giocato da titolare tutte e sei le partite stagionali prima della sosta, Coppa Italia compresa; l’infortunio, poi, l’ha costretto ai box e ha rimescolato le carte. La crescita improvvisa di Isaksen, ora, lo costringerà a inseguire per riconquistarsi la maglia dal 1′.
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