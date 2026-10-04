Isaksen vuole scalare la Lazio: gerarchie di inizio stagione da ribaltare, oggi il Galles

Gustav Isaksen vuole prendere definitivamente le redini della Lazio e ribaltare le gerarchie di inizio stagione che non sempre lo hanno visto protagonista: oggi, domenica 4 ottobre, ultima sfida della sua Danimarca contro il Galles, match nel quale con ogni probabilità partira titolare.

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Isaksen contro il Galles per convincere Gattuso: il danese vuole prendersi la Lazio

Isaksen ha ancora una partita con la Danimarca per convincere definitivamente Gattuso. C’è il Galles, nell’ultima sfida di Nations League, e poi si farà ritorno nella Capitale. L’obiettivo è chiudere nel migliore dei modi una sosta che gli è servita moltissimo soprattutto per accumulare minuti e condizione atletica, ma che principalmente potrebbe anche ad andare a sovvertire le gerarchie alla Lazio.

Gestione in Nazionale che ha avuto un andamento preciso: panchina con la Norvegia, schierato titolare contro il Galles, poi ancora panchina contro il Portogallo e ora, sempre contro i gallesi, dovrebbe ripartire dal primo minuto. In totale, fino a questo momento, ha raccolto 136 minuti giocati, lasciando il segno nella sfida di due settimane fa vinta 2-0 proprio contro il Galles. Sua, infatti, è stata la rete del definitivo doppio vantaggio.

Anche lo scenario offensivo biancoceleste apre a risvolti interessanti: Cancellieri non è al meglio e Gudmundsson si è infortunato in Nazionale con la sua Islanda. Due situazioni che, al netto del dispiacere per i compagni, potrebbero aumentare e di non poco le sue chance di prendersi la Lazio da protagonista. Una nuova prestazione convincente questa sera contro il Galles potrebbe davvero trasformarsi in un pass decisivo per la titolarità contro il Monza.

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