Isaksen mai così continuo: i numeri impressionano, Gattuso lo ha trasformato

Un Gustav Isaksen letteralmente trasformato dalla cura Gattuso: continuità di rendimento, di gol, giocate sensazionali e, con ogni probabilità, a Napoli indosserà anche la fascia di capitano. I numeri impressionano: ecco le statistiche.

Leggi anche: Probabili formazioni Napoli Lazio: l’infortunio di Zaccagni cambia le carte in tavola

Un Isaksen mai così continuo: ecco i numeri impressionanti con Gattuso in panchina

Il danese, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha segnato la bellezza di quattro gol nelle ultime cinque presenze in campionato e adesso vuole segnare ancora. Il suo primato in Serie A è di 5 reti in 30 presenze nel 2025/2026 ma, in questa stagione, il danese vuole migliorarsi ancora e vuole fare proprio domenica al Maradona contro il Napoli con cui ha un feeling speciale.

Con i partenopei ha un feeling speciale, ha segnato ripetutamente, e per questo domenica vorrà ripetersi. Con la fascia da capitano al braccio, forse, tutto verrà più semplice.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP