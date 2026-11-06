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Isaksen mai così continuo: i numeri impressionano, Gattuso lo ha trasformato

Published

22 minuti ago

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Un Gustav Isaksen letteralmente trasformato dalla cura Gattuso: continuità di rendimento, di gol, giocate sensazionali e, con ogni probabilità, a Napoli indosserà anche la fascia di capitano. I numeri impressionano: ecco le statistiche.

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Un Isaksen mai così continuo: ecco i numeri impressionanti con Gattuso in panchina

 Il danese, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha segnato la bellezza di quattro gol nelle ultime cinque presenze in campionato e adesso vuole segnare ancora. Il suo primato in Serie A è di 5 reti in 30 presenze nel 2025/2026 ma, in questa stagione, il danese vuole migliorarsi ancora e vuole fare proprio domenica al Maradona contro il Napoli con cui ha un feeling speciale.

Con i partenopei ha un feeling speciale, ha segnato ripetutamente, e per questo domenica vorrà ripetersi. Con la fascia da capitano al braccio, forse, tutto verrà più semplice.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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