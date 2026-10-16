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Straordinari per Isaksen e quel conto aperto con la Juventus: il danese è carico

Published

2 ore ago

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Isaksen Juventus Lazio rivincita

Con Cancellieri e Gudmundsson ancora out per infortunio, Gustav Isaksen va verso degli straordinari obbligati; il danese è carico ed è pronto a mettere nel mirino la Juventus, club con il quale ha un conto aperto.

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Isaksen verso gli straordinari e il conto aperto con la Juventus

Come riporta Il Messaggero nella sua edizione odierna, Gustav Isaksen è pronto alla sfida con la Juventus. Cancellieri e Gudmundsson sono ai box e ne avranno ancora per un po’, per questo il danese è chiamato agli straordinari. Con un rinnovo di contratto che si discuterà a breve, l’esterno biancoceleste vuole incidere sempre di più con la maglia della Lazio. In gol contro il Monza, anche un palo contro i brianzoli e dodici chilometri percorsi.

Dati che certificano uno stato di forma invidiabile, come quello di tutta la Lazio. Ostinazione, voglia di decidere le sfide, ancora più estro e fantasia. A tutto ciò, inoltre, si aggiunge un conto aperto con la Juventus. Lo scorso febbraio, a Torino, con Sarri in panchina, il danese segnò il temporaneo 2-0, per poi però vedersi riprendere 2-2 sul finale. La voglia di vendicare quel pari c’è, e con lui tutta la Lazio.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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