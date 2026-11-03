Isaksen come Messi nel gol contro il Cagliari: ecco la rete fotocopia

Gustav Isaksen sta vivendo un gran momento di forma con la Lazio, come dimostrato dal grande gol contro il Cagliari, che ricorda molto un gol di Messi di diversi anni fa.

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Isaksen e il gol alla Messi contro il Cagliari

Gustav Isaksen è sempre più protagonista nella Lazio. Contro il Cagliari è stato il migliore in campo, trovando la sua quarta rete nelle ultime cinque gare, a cui si aggiunge anche un assist. Una striscia positiva accompagnata da giocate di qualità, come quella che ha portato al gol nell’ultima partita.

Come sottolineato nell’edizione odierna de Il Messaggero, la conclusione del danese ha ricordato da vicino un’esecuzione di Lionel Messi. Un mancino a giro, scagliato nei pressi del limite dell’area di rigore, che ha sorpreso Caprile e si è infilato in rete. Una traiettoria molto simile a quella disegnata dall’argentino ai tempi del Barcellona, nella sfida del 2019 contro il Real Betis. Una somiglianza incredibile tra le due reti che evidenzia il grande momento dell’esterno biancoceleste.

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