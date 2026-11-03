Connect with us

NOTIZIE

Isaksen come Messi nel gol contro il Cagliari: ecco la rete fotocopia

Published

1 ora ago

on

Isaksen Messi Gol Cagliari

Gustav Isaksen sta vivendo un gran momento di forma con la Lazio, come dimostrato dal grande gol contro il Cagliari, che ricorda molto un gol di Messi di diversi anni fa.

Leggi anche: Isaksen come Robben: ecco il paragone dei compagni di squadra

Isaksen e il gol alla Messi contro il Cagliari

Gustav Isaksen è sempre più protagonista nella Lazio. Contro il Cagliari è stato il migliore in campo, trovando la sua quarta rete nelle ultime cinque gare, a cui si aggiunge anche un assist. Una striscia positiva accompagnata da giocate di qualità, come quella che ha portato al gol nell’ultima partita.

Come sottolineato nell’edizione odierna de Il Messaggero, la conclusione del danese ha ricordato da vicino un’esecuzione di Lionel Messi. Un mancino a giro, scagliato nei pressi del limite dell’area di rigore, che ha sorpreso Caprile e si è infilato in rete. Una traiettoria molto simile a quella disegnata dall’argentino ai tempi del Barcellona, nella sfida del 2019 contro il Real Betis. Una somiglianza incredibile tra le due reti che evidenzia il grande momento dell’esterno biancoceleste.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
2-1
Finale
Cagliari
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 10
7 Juventus 17 10
8 Napoli 14 10
9 Bologna 14 10
10 Torino 13 10
11 Genoa 13 10
12 Cagliari 13 10
13 Atalanta 11 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 10
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI