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Isaksen e Noslin con il Napoli nel mirino: vogliono segnare ancora

Published

3 ore ago

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Isaksen Noslin gol Napoli

Il Napoli porta fortuna non solo a Pinamonti, che giocherà titolare e ha già segnato tre gol ai partenopei, ma anche ad altri due calciatori della Lazio particolarmente in forma: Noslin e Isaksen; i due segnano spesso e volentieri agli azzurri che hanno messo in rete 5 palloni, complessivamente, a questo avversario.

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Noslin e Isaksen vogliono segnare altri gol al Napoli

Come si legge sul Messaggero, tanto l’olandese quanto il danese hanno una vittima prediletta nel Napoli: il primo ha segnato tre volte ai partenopei, mentre il secondo due. Un simile bottino è di buon auspicio in vista della gara del Maradona, come del resto l’ultimo precedente al di sotto del Vesuvio, che fu deciso da un’incursione di Matteo Cancellieri, il quale sarà anche l’unico cambio offensivo presente sulla panchina della Lazio, data l’assenza di Mattia Zaccagni.

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