Isaksen e quel tiro a giro alla Del Piero: 8 gol così da quando è alla Lazio

Il paragone può sembrare arduo, e sicuramente lo è, ma Isaksen da quando è alla Lazio ha segnato ben 8 gol con tiro a giro, emulando così il marchio di fabbrica coniato da Alessandro Del Piero ai tempi della Juventus. Anche per il danese una rinascita evidente e, soprattutto, costante.

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Per Isaksen 8 gol con tiro a giro: il danese emula Del Piero

Inventato a ripetizione da Del Piero, poi ripreso a Napoli da Lorenzo Insigne e infine approdato alla Lazio con Gustav Isaksen. Il danese, infatti, come riporta il CdS nella sua edizione odierna, da quando è alla Lazio ha segnato ben 8 reti con il tiro a giro. Cambiano gli stadi, gli avversari, ma la sostanza resta quella. Mancino aperto, pallone indirizzato sul palo lontano e portiere bucato. Era successo contro il Monza all’Olimpico, si è ripetuto una settimana dopo allo Stadium contro i bianconeri.

A Torino il gol è stato magistrale nella sua fattura integrale. Cambio campo di 40 metri spaziale di Nuno Tavares, stop al bacio di Isaksen, Celik puntato e disorientato e sinistro che si è liberato in tutta la sua meraviglia e poesia. Sette giorni prima, contro i brianzoli, il copione è stato pressocché identico. Il primo gol segnato in questo modo risale al 22 dicembre 2023 contro il Frosinone, seguito poi da quello al Bologna del 18 febbraio 2024. Poi sono arrivate la gemma al Maradona contro il Napoli dell’8 dicembre 2024, e il 6 marzo 2025 in Europa League contro il Viktoria Plzen. Quindi il Cagliari nel 2025 e la Cremonese nel maggio scorso.

La maturità acquisita

I colpi al danese non sono mai mancati. Ciò che ha sempre mancato, invece, è stata la costanza di rendimento. La continuità nelle giocate, nelle prestazioni. L’essere decisivo nei momenti importanti, cruciali, essenziali. Ora, con Gattuso, le cose sembrano essere cambiate. Con la Danimarca ha fatto benissimo nelle uscite, con Rino sta facendo ancora meglio alla Lazio.

Isaksen non deve più limitarsi alle fiammate, ai colpi estemporanei, immediati. Deve tramutare il suo talento in costanza, applicazione massima, continuità. Deve dare solidità alle doti che madre natura gli ha dato. Il percorso è ancora lungo, ma con Gattuso in panchina sembra più veloce del previsto.

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