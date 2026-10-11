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Isaksen, rinato con la Danimarca e pronto a prendersi la Lazio: sarà titolare col Monza
Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna si sofferma sulle tante difficoltà superate dall’esterno della Lazio Gustav Isaksen, che dopo essere apparso in grande spolvero con la sua nazionale ora si appresta a riprendersi il posto da titolare in biancoceleste già quest’oggi contro il Monza.
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Isaksen, l’arma in più di Gattuso
Un gol segnato, un rigore procurato ed un assist. Questo il bilancio dell’operato di Isaksen con la Danimarca durante la lunghissima sosta appena conclusa. Il danese sembra in grande spolvero e adesso dopo aver superato appieno il recupero dalla pubalgia sembra pronto a riprendersi il posto da titolare. Contro il Monza dovrebbe partire dal primo minuto complice anche l’indisponibilità di Gudmundsson.
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