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Da Isaksen a Zaccagni: un battito d’ali alla Lazio per volare
Da Isaksen a Zaccagni, da Nuno Tavares imprendibile a Lazzari che ha chiuso la gara contro la Juventus: la Lazio e Gattuso possono appoggiarsi sulle sue ali per spiccare definitivamente il volo.
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Isaksen, Zaccagni e le ali su cui poggiare il volo della Lazio
Isaksen ha trovato due gol consecutivi, Monza e Juventus. Zaccagni ha fornito l’assist magistrale a Provstgaard per il primo gol contro i bianconeri e il terzo consecutivo in trasferta. Nuno Tavares, al momento, è uno dei terzini più forti in circolazione, con Floriani che si sta rivelando la vera sorpresa di questo avvio. Poi ci sono Lazzari e Pedraza, rincalzi di buon valore, e Marusic ancora out per infortunio.
Nelle due ali di spinta, però, c’è tutta la forza della Lazio. Isaksen con i suoi tiri a giro, Zaccagni con la sua capacità di saltare l’uomo, servire i compagni, imbucare e inventare. Con la spinta delle sue ali, scrive Il Messaggero, Gattuso si può togliere grandi, grandissime soddisfazioni.
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