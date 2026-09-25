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Italia-Belgio, l’Olimpico si prepara alla sfida: tanti volti noti sugli spalti, assente Gravina

Published

33 minuti ago

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Olimpico

L’Olimpico si prepara ad accogliere la Nazionale italiana per la sfida di Nations League contro il Belgio: presenti sugli spalti volti noti come Malagò e Ranieri ma mancherà l’ex presidente della FIGC Gravina.

Leggi anche: Probabili formazioni Italia Belgio: le scelte di Mancini per la Nations League

Gravina assente all’Olimpico per Italia Belgio

Come riportato da il Corriere dello Sport, nonostante l’invito di Malagò, l’ex presidente della FIGC, Gravina, sarà assente alla sfida di questa sera fra Italia e Belgio per la prima della Nations League. La partita sarà inoltre accompagnata da un momento particolarmente significativo per il calcio italiano. Prima dell’incontro, l’Olimpico renderà omaggio a Sandro Mazzola e Franco Baresi, recentemente scomparsi. Per le due leggende azzurre sarà osservato un minuto di raccoglimento, aggiungendo un momento di memoria a una serata già ricca di significati. Quasi 40 mila spettatori per il ritorno di Mancini sulla panchina della Nazionale.

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