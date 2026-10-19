Connect with us

NOTIZIE

Jacobelli: “Partita dopo partita, Rino sta costruendo un capolavoro dietro l’altro”

Published

21 minuti ago

on

Jacobelli editoriale Juventus Lazio Gattuso

Torrenziale editoriale di Xavier Jacobelli sulle colonne de Il Corriere dello Sport riguardo l’inizio di campionato della Lazio di Gattusoora prima in classifica a pari merito con l’Inter dopo la netta vittoria contro la Juventus per 0-3. Di seguito il suo articolo.

Leggi anche: Pistocchi: “Questa Lazio lotterà fino alla fine per lo scudetto!”

L’editoriale di Jacobelli sulla Lazio di Gattuso

“Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova, ricorda Agatha Christie. Di indizi e di prove che sia una grande squadra, questa straordinaria Lazio che ha schiantato la Juve in casa sua ne ha forniti sette di fila, facendo strabuzzare gli occhi al campionato e ai suoi ammirevoli tifosi che l’hanno seguita in massa anche a Torino. Mai, nei suoi 126 anni di vita, la squadra biancoceleste era stata protagonista di un avvio così sfolgorante nella Serie A che comanda a pieno titolo con l’Inter. Partita dopo partita, Rino Gattuso sta costruendo un capolavoro dietro l’altro.

La prova di forza dello Stadium è stata magistrale: per la personalità messa in campo dal primo minuto, per la qualità del gioco e degli interpreti (Isaksen in primis, Provstgaard a ruota e che dire dell’assolo di Dele Bashiru), per la superiorità sprigionata in una notte da sogno per la Lazio e da incubo per la neghittosa Juve ripiombata nei suoi peggiori incubi, fischiatissima dal proprio pubblico, sgomento testimone dell’exploit capitolino. Rispetto alla vittoria sul Monza, inizialmente Rino ha cambiato una sola pedina, schierando Sutalo al posto di Doekhi: ha azzeccato questa mossa come ha azzeccato tutte le altre. C’è qualcosa di molto prezioso in questo tris così perentorio rifilato ai bianconeri. Un passo dopo l’altro, colpisce l’autorevole dimensione raggiunta da un gruppo capolista non per caso.

Gattuso dice che non c’entra nulla con lo scudetto, eppure, lui per primo sa quanto le grandi imprese affondino le radici in una consapevolezza: nulla è impossibile. La convinzione vale anche per questa Lazio, alla vigilia del torneo accreditata al massimo di una salvezza tranquilla. All’anima della salvezza tranquilla. Tommaso Maestrelli, Vladimir Petkovic e Igor Tudor erano arrivati a 5 vittorie nelle prime 7 partite, Gattuso ha raggiunto quota sei in sette turni e ha tutte le intenzioni di macinare nuovi record. Nella stagione dell’ultimo scudetto, a questo punto i biancocelesti avevano collezionato 5 successi e 2 pareggi, contanto 2 punti in meno rispetto a oggi. I numeri schiacciano le parole. Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Già sette sono sotto gli occhi di tutti. Goditi questo primato, splendida Lazio. Te lo meriti tutto“.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 08ª 24/10/2026 · 20:45
Lazio
VS
Parma
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
0-3
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 19 7
2 LAZIO 19 7
3 Roma 17 7
4 Milan 15 7
5 Como 14 7
6 Frosinone 13 7
7 Cagliari 13 6
8 Juventus 11 7
9 Napoli 10 7
10 Atalanta 9 7
11 Lecce 9 7
12 Sassuolo 8 7
13 Torino 7 6
14 Bologna 5 7
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Udinese 4 7
18 Genoa 4 7
19 Fiorentina 4 7
20 Venezia 3 7
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI