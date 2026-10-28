Jacobelli: “Rino ha costruito un capolavoro, Lazio schiacciasassi. Che bellezza!”

Xavier Jacobelli, nel suo editoriale apparso sulle colonne del Corriere dello Sport, ha analizzato la roboante vittoria della Lazio contro il Sassuolo e il lavoro magistrale svolto sin qui da Gattuso.

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L’editoriale di Jacobelli su Sassuolo Lazio

“Uno schiacciasassi. Ecco che cos’è questa incredibile, meravigliosa, implacabile Lazio, di nuovo capolista solitaria aspettando Venezia Inter. Vince 6-2 a Reggio Emilia, sbaglia due rigori, domina in lungo e in largo il Sassuolo, penalizzato dalla sacrosanta espulsione di Thorstvedt dopo mezz’ora, ma già sull’1-3 al sedicesimo, tramortito da Taylor, Isaksen e dal primo centro in Serie A di Floriani.

Poi Zaccagni e due volte Noslin, la seconda da cineteca, hanno chiuso il discorso, silenziando il sussulto d’orgoglio di Sebastiano Esposito. Otto vittorie in nove giornate, la quinta consecutiva; un pareggio; 22 reti all’attivo e 7 al passivo; 25 punti su 27 a disposizione come mai era successo in 126 anni di storia; secondo attacco del torneo, dodici giocatori diversi a segno nella macchina da gol by Gattuso: Taylor, Isaksen, Floriani, Noslin, Zaccagni, Dele-Bashiru, Frattesi, Provstgaard, Tavares, Gudmundsson, Cancellieri, Pinamonti.

Un giorno, Rino e i suoi ci racconteranno come abbiano fatto a costruire questo capolavoro, luce degli occhi per i diecimila in delirio a 440 chilometri da Roma, sugli spalti del Mapei dove si è trasferita in massa la Curva dell’Olimpico. Ecco un altro aspetto totalmente inedito per il calcio, non solo italiano, tant’è vero che sta facendo il giro del mondo la storia di questa Lazio, con la sua gente che desertifica la propria casa per protestare contro Lotito, epperò si mette sempre in viaggio per la maglia, dovunque venga indossata. Macina record su record, la prima della classe“.

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