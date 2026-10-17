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Spunta Joma come nuovo sponsor della Lazio per la prossima stagione: le ultime

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4 ore ago

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Joma nuovo sponsor Lazio

Dopo la suggestiona Adidas, ecco la nuova indiscrezione che porta a Joma come nuovo sponsor della Lazio in vista della prossima stagione. Mizuno è in scadenza, Lotito deve in fretta trovare un’altra sponsorizzazione sulle maglie in vista della prossima Serie A.

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Joma nuovo sponsor della Lazio per il prossimo campionato? Gli aggiornamenti

Come riportato da Il Messaggero nella sua edizione odierna, la Lazio potrebbe guardare a Joma come nuovo sponsor per le maglie della Lazio della prossima stagione. Mizuno è in scadenza, un’alternativa a stretto giro va trovata e un accordo va chiuso. Il contratto dello sponsor attuale scade a giugno, e non verrà rinnovato. Lotito e a lavoro per trovare un’alternativa, valida e appetibile sul mercato. Le voci si rincorrono ma, al momento, nessuna sembra trovare conferma.


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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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