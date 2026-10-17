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Spunta Joma come nuovo sponsor della Lazio per la prossima stagione: le ultime
Dopo la suggestiona Adidas, ecco la nuova indiscrezione che porta a Joma come nuovo sponsor della Lazio in vista della prossima stagione. Mizuno è in scadenza, Lotito deve in fretta trovare un’altra sponsorizzazione sulle maglie in vista della prossima Serie A.
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Joma nuovo sponsor della Lazio per il prossimo campionato? Gli aggiornamenti
Come riportato da Il Messaggero nella sua edizione odierna, la Lazio potrebbe guardare a Joma come nuovo sponsor per le maglie della Lazio della prossima stagione. Mizuno è in scadenza, un’alternativa a stretto giro va trovata e un accordo va chiuso. Il contratto dello sponsor attuale scade a giugno, e non verrà rinnovato. Lotito e a lavoro per trovare un’alternativa, valida e appetibile sul mercato. Le voci si rincorrono ma, al momento, nessuna sembra trovare conferma.
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