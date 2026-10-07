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Qui Juventus, tre recuperi in vista della Lazio

Published

17 minuti ago

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Juventus infortunati Lazio

L’infermeria della Juventus non è mai stata così piena, con ben nove giocatori infortunati; Spalletti, però, conta di recuperarne almeno tre in tempo per il big match contro la Lazio, in programma per il 18 ottobre.

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La Juventus recupera tre infortunati in vista del match contro la Lazio

È attualmente crisi infortuni in casa Juventus. Sono infatti ben nove i calciatori attualmente ai box: Locatelli, Thuram, Yildiz, Grabara, Boga, Ekhator, Kolo Muani, Cabal e Alajbegovic. Tre di questi, però, si preparano a tornare a disposizione di Spalletti a stretto giro. Il primo a recuperare sarà Juan Cabal, assente da inizio settembre ma ristabilito e arruolatile già dalla sfidala Cagliari dell’11 ottobre. Dunque, restano da monitorare le condizioni di Alajbegovic e Kolo Muani. Il bosniaco si è infortunato con la Nazionale e oggi, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci dovrebbe essere ulteriori esami; il recupero, comunque, dovrebbe avvenire tra l’impegno in Sardegna e la partita con la Lazio. Stesse tempistiche previste anche per l’attaccante francese, che si è operato durante la sosta.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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