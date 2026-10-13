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La Juve insegue la Lazio dopo sei turni: da quanto non succedeva

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3 ore ago

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Juventus Lazio classifica

Domenica 19 ottobre, alle ore 20.45, va in scena Juventus Lazio, sfida dell’Allianz Stadium valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2026 2027: per la prima volta dopo tanto tempo i biancocelesti guardano i bianconeri dall’alto verso il basso, forti di un miglior piazzamento in classifica dopo sei turni.

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La Lazio sopra la Juventus in classifica dopo 6 partite: ecco l’ultima volta

Come riporta il Messaggero, l’ultima volta che la Lazio si è trovata sopra alla Juventus dopo sei partite era la stagione 2021/2022, con Sarri in panchina. Allora, i biancocelesti erano sesti a 11 punti, i bianconeri guidati da Allegri decimi a 8 punti. Differenti tempi e differenti ambizioni, quando la Lazio conservava il suo posto per diritto acquisito e non per ambizione.

Oggi la storia si ripete, ma in differenti termini. La squadra di Gattuso si ritrova prima dopo sei giornata, con 16 punti, frutto di cinque vittorie e un pareggio. La Juventus, invece, insegue a distanza di 5 punti, dopo l’ultimo pareggio con il Cagliari, e sono sesti.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Como 11 6
7 Napoli 10 6
8 Juventus 10 5
9 Frosinone 10 6
10 Sassuolo 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Genoa 4 6
18 Fiorentina 4 6
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