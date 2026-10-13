La Juve insegue la Lazio dopo sei turni: da quanto non succedeva

Domenica 19 ottobre, alle ore 20.45, va in scena Juventus Lazio, sfida dell’Allianz Stadium valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2026 2027: per la prima volta dopo tanto tempo i biancocelesti guardano i bianconeri dall’alto verso il basso, forti di un miglior piazzamento in classifica dopo sei turni.

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La Lazio sopra la Juventus in classifica dopo 6 partite: ecco l’ultima volta

Come riporta il Messaggero, l’ultima volta che la Lazio si è trovata sopra alla Juventus dopo sei partite era la stagione 2021/2022, con Sarri in panchina. Allora, i biancocelesti erano sesti a 11 punti, i bianconeri guidati da Allegri decimi a 8 punti. Differenti tempi e differenti ambizioni, quando la Lazio conservava il suo posto per diritto acquisito e non per ambizione.

Oggi la storia si ripete, ma in differenti termini. La squadra di Gattuso si ritrova prima dopo sei giornata, con 16 punti, frutto di cinque vittorie e un pareggio. La Juventus, invece, insegue a distanza di 5 punti, dopo l’ultimo pareggio con il Cagliari, e sono sesti.

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