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La Juve insegue la Lazio dopo sei turni: da quanto non succedeva
Domenica 19 ottobre, alle ore 20.45, va in scena Juventus Lazio, sfida dell’Allianz Stadium valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2026 2027: per la prima volta dopo tanto tempo i biancocelesti guardano i bianconeri dall’alto verso il basso, forti di un miglior piazzamento in classifica dopo sei turni.
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La Lazio sopra la Juventus in classifica dopo 6 partite: ecco l’ultima volta
Come riporta il Messaggero, l’ultima volta che la Lazio si è trovata sopra alla Juventus dopo sei partite era la stagione 2021/2022, con Sarri in panchina. Allora, i biancocelesti erano sesti a 11 punti, i bianconeri guidati da Allegri decimi a 8 punti. Differenti tempi e differenti ambizioni, quando la Lazio conservava il suo posto per diritto acquisito e non per ambizione.
Oggi la storia si ripete, ma in differenti termini. La squadra di Gattuso si ritrova prima dopo sei giornata, con 16 punti, frutto di cinque vittorie e un pareggio. La Juventus, invece, insegue a distanza di 5 punti, dopo l’ultimo pareggio con il Cagliari, e sono sesti.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Como
|11
|6
|7
|Napoli
|10
|6
|8
|Juventus
|10
|5
|9
|Frosinone
|10
|6
|10
|Sassuolo
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Genoa
|4
|6
|18
|Fiorentina
|4
|6
|19
|Bologna
|2
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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