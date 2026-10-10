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Juventus Lazio: il primo anello è già sold-out, ma c’è un’incognita

Published

4 ore ago

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Tifosi della Lazio

Ad un Olimpico vuoto contro il Monza domenica prossima, farà da contraltare la solita nutrita trasferta dei tifosi della Lazio che allo Juventus Stadium si annunciano piuttosto numerosi: il primo dato sui biglietti venduti.

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I tifosi della Lazio saranno presenti in massa allo Juventus Stadium per il big match della settimana giornata, ma c’è un’incognita.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, sarebbero già stati venduti i 1016 posti del primo anello dello Juventus Stadium. Disponibili ancora 1083 del secondo anello, per una capienza totale di 2099 seggiolini.

Attenzione però, nelle ultime due stagioni la tifoseria organizzata aveva disertato le due trasferte di Torino, vedremo se arriveranno annunci in tal senso anche quest’anno.

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