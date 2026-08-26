Lazio-Kayunsport, emergono accuse per il nuovo sponsor

Dopo la sfortunata parentesi di partnership con Polymarket, la Lazio ha concluso un accordo con kayunsport .news: i biancocelesti, però, sono già finiti sotto accusa a causa del legame con il nuovo sponsor.

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Come riporta il Messaggero, la Lazio sarebbe finita sotto l’accusa dell’opinione pubblica per l’accordo di sponsorizzazione con kayunsport .news, Secondo quanto riportato, il motivo sarebbe riconducibile al fatto che si tratta di un sito asiatico di infotainment legato al mondo delle scommesse e casinò. Una pratica in realtà assai comune e diffusa presso numerose altre società di Serie A, cui si fa ricorso per evitare di incorrere nel divieto di pubblicità del gioco d’azzardo. Il sito, infatti, riporta solo notizie, in inglese e in cinese, legate allo sport, e non offre giochi a pagamento.

L’edizione odierna de la Repubblica aggiunge ulteriori dettagli. Secondo il quotidiano, Stefano Tino, manager di Betsson (sponsor dell’Inter), avrebbe richiesto all’Agcom di fare chiarezza sull’accordo. Kayunsport, infatti, è un operatore di gioco non autorizzato dagli enti preposti. Tuttavia, la Lazio replica specificando di essersi consultata proprio con il Garante prima di sottoscrivere l’accordo per evitare un caso Polymarket bis. Via libera, dunque, grazie al fatto che il partner conduce un sito di infotainment e non consente il gioco d’azzardo direttamente sul proprio sito.

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