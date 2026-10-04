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Piccoli talenti crescono: Kovac in rete con l’under 19 della Slovenia
Blaz Kovac, difensore classe 2009 della Lazio Primavera, è andato a segno con la Slovenia under 19 nella sfida contro l’Irlanda; piccoli talenti crescono a Formello e il club biancoceleste se lo gode.
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Kovac in rete con la Slovenia under 19: la Lazio vede crescere il suo talento
Sua la rete contro l’Irlanda, 1-2 il risultato finale. Il difensore della Lazio, aggregato da Gattuso nel ritiro estivo a Formello, durante la sosta è stato impiegato nella Slovenia Nations Cup. In nazionale, assieme a lui, c’è anche Aleksej Sutalo, altro 2009 che la Lazio sta trattando con il Koper. Si lavora per il suo tesseramento mentre, al momento, la strada che porta a Busiello sembra essere più complicata.
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