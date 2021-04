Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO IMMOBILE MILINKOVIC – La corsa Champions entra nella sua fase decisiva: è bagarre per i tre posti ancora a disposizione, che garantiscono la partecipazione alla prestigiosa competizione continentale per club. La classifica è cortissima: l’Atalanta è seconda a quota 68, seguono Napoli, Juventus e Milan a 66, poi c’è la Lazio a 61, ma con una gara in meno. A Formello tutti credono nella possibilità della rimonta, complice anche un calendario non certo proibitivo. Una cosa è certa: se la Lazio vuole coltivare sogni di gloria non può non affidarsi ai suoi migliori alfieri, quelli che La Gazzetta dello Sport oggi in edicola chiama I Fanstastici 4: Ciro Immobile, Sergej Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Joaquìn Correa.

I Fantastici 4 della Lazio: Immobile, Milinkovic, Luis Alberto e Correa

Sono loro i giocarori ai quali Simone Inzaghi affida le speranze di un filotto di vittorie che, se arrivasse, significherebbe probabilmente quarto posto. Anche in virtù degli scontri diretti che attendonon in particolar modo Juventus e Milan. Ciro Immobile, dopo un digiuno di 8 partite consecutive, ha ripreso a segnare. Il bomber di Torre Annunziata sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori: i suoi gol saranno decisivi. L’apporto di Sergej Milinkovic-Savic è sotto gli occhi di tutti: 8 gol, 8 assist ed una corsa continua che ne fanno il quarto giocatore di movimento con più km percorsi finora. E che dire di Luis Alberto, il Mago, che quest’anno ha messo da parte le assistenze per concentrarsi sui gol? Sono 8 anche per lui le realizzazioni. Lo spagnolo sembra aver recuperato ormai completamente dall’infortunio di qualche settimana fa. Per finire, il Tucu: MVP contro il Milan, Correa ha storicamente nella stagione primaverile il suo periodo di forma migliore. Come dimostrato dalle reti realizzate gli scors anni. Quattro giocatori fantastici per il quarto posto: facile no?

